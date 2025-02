di Fabio Grasso

C’è un cittadino italiano che si è sentito in dovere di denunciare dei fatti, ritenuti vergognosi, per un preciso moto dell’animo che, in un Paese normale, dovrebbe prescindere da sterili ragionamenti ideologici. Lo so, è duro capire che possano esistere moti dell’animo liberi da coercizioni ideologiche in un Paese dove tutto funziona per greggi che muovono di moto altrui. Il cittadino, nonché avvocato, ha avuto il coraggio di mettersi tra l’uno e l’altro dei contendenti, pro o contro il governo, ponendosi un semplice dubbio: c’è o no reato?

Apriti cielo! Ha dovuto spiegare il perché del suo esposto ed è stato anche attaccato duramente da chi l’esposto lo ha ricevuto.

Le sue spiegazioni sono state elementari, talmente semplici e perfette da non essere percepite dal roboante chiasso di una moltitudine di rumorosi agitati dalle loro ragioni. E tutti quanti a farne una questione di lana caprina quando non un ragionamento ai limiti del ridicolo per supportare l’una o l’altra tesi che prevederebbero ragioni di Stato, segreti, orari, tempi, cronologie, dovuto, voluto, irrituale, illegale, cavilli ma anche cavallette, piaghe d’Egitto e altre eventualità simili, giusto per disputare su tutto senza risolvere niente. Ma un criminale è stato liberato, sì.

Se qualcosa si potrebbe far notare, a Li Gotti, è il fatto che, nell’immediatezza della sua azione, sentita e messa in atto, non abbia pensato alla maniera di coinvolgere altri cittadini, con il suo identico stato d’animo, che avrebbero partecipato senz’altro, con migliaia di firme, al suo esposto. Non che abbia alcuna logica, il complotto, ma non si sarebbe potuto urlare. Potremmo essere ancora in tempo ad apporle sull’esposto, magari. Fateci sapere, che tempo ne abbiamo.

Vostro Onore, l’imputato ha mostrato sentimenti umani.

Umani?

Umani!

Vergogna, è una cosa inammissibile! Portatelo al muro!

E voi pensate veramente che potessero essere tutti di “sinistra” coloro che, eventualmente, avrebbero firmato? A parte che a votare sono sempre di meno, dovreste sempre rammentare che, alla fine, il numero di elettori capaci di far pendere la bilancia del risultato elettorale dall’una o l’altra parte è quello esiguo ma determinante di coloro che sono liberi da appartenenze partitiche.

Fortunatamente ancora, in questo Paese, lo sdegno ha una sua matrice pura, incorrotta da false ideologie buone soltanto per chi, di idee, di contenuti, di valori reali, temporaneamente potrebbe essere sprovvisto. O pensate veramente che tutti gli elettori del centro-destra siano così tanto sprovvisti di critica per non classificare ciò che è successo come uno dei fatti più gravi della storia di questo Paese? Sebbene tanti commentatori, famosi e potenti, la stiano sempre più buttando su ragioni di Stato e segreti dei babbei. Perché hanno compreso e sanno benissimo della gravità del fatto, quindi cercano di sdrammatizzare, da furbi anestesisti dell’opinione pubblica.

Dopo i recenti avvenimenti di cronaca che hanno coinvolto, con esiti tragici o violenti, i fuggitivi che sappiamo, quando non studenti in manifestazioni di piazza represse con fumogeni e idranti, scrivo, secondo Voi del governo, quale potrebbe essere il sentimento puro dell’opinione pubblica, di fronte a contrasti così stridenti come la liberazione di un criminale? Non rinfrancatevi di sondaggi, queste sono cose che gli elettori che contano non dimenticano.

