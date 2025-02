Qualche rallentamento sulla statale 17 da Castel di Sangro, ma è tutto sotto controllo a Roccaraso, la cittadina dell’Alto Sangro chiamata a fare i conti con l’invasione del turismo campano. La settimana scorsa – complici gli inviti social – sono arrivate circa 10mila persone con i relativi disagi. La località sempre stata metà di cittadini campani. I primi bus sono arrivati questa mattina intorno alle 9.15 e hanno passato la “dogana” allestita tra Castel di Sangro e Rionero Sannitico. Poi, come previsto, il filtro dei passeggeri è avvenuto sulla statale 17, a Roccaraso, nei pressi dell’Istituto Alberghiero. Qui è stato allestito il quartiere generale delle forze dell’ordine tra polizia, carabinieri e vigili del fuoco. “Non siamo maleducati. Siamo gente che rispetta posti e luoghi. Oggi vogliamo solo passare una domenica sulla neve commentano alcuni passeggeri di Caserta che scendono dal bus”. Le gite sono comunque durate poco perché sono ripartite intorno alle 15.30 le prime comitive campane. Il maltempo ha spinto i visitatori ad anticipare la partenza. Le forze dell’ordine stanno gestendo il deflusso che al momento procede senza particolari intoppi.

“Roccaraso è salva – ha affermato il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato – Quando vogliamo il sistema riesce a rispondere. Abbiamo dato la possibilità a cittadini e turisti di trascorrere la giornata in montagna con assoluta sicurezza. Roccaraso è grata al turismo campano. Quando non si viene informati ci possono essere criticità importanti ma ci siamo arrivati per ospitare tutti al meglio delle nostre possibilità”. “Il sistema messo in piedi è stato dissuasivo per gestire la situazione” afferma il presidente della provincia dell’Aquila e sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, a proposito della seconda ondata del turismo campano a Roccaraso. “I filtri stanno funzionando e finora non si registrano grosse problematiche anche se si dovrà monitorare il ritorno”- aggiunge Caruso. “Sono più di 60 anni che si fanno le gite a Roccaraso, però il social è una grande cosa, lo sfruttiamo a volte in maniera buona e altre volte in maniera sbagliata, però se portiamo il turismo lo stiamo usando in maniera buona, però dobbiamo essere civili” ha detto un turista campano appena sceso da uno dei 60 pullman. “Siamo sempre etichettati: andiamo a Sanremo e non va bene, andiamo a Roccaraso e non va bene; quello di etichettarci lo fanno dappertutto, solo perché siamo napoletani. Non ce lo meritiamo” ha spiegato.

C’è una polemica che riguarda anche gli impianti. “È avvilente perché molte testate giornalistiche riferiscono che si scivola con le palette dove ‘non c’è neve’ a Roccaraso: ci stanno creando un danno enorme perché la neve sugli impianti c’è eccome” dice il consigliere del collegio regionale dei maestri di Sci, Simona Di Padova della Scuola sci Alto Sangro. “Oggi è una giornata di scirocco e va bene, ci sta – spiega -ma si scia benissimo: stamattina c’era nebbia, ma il fondo era bellissimo. Non c’è neve giù in paese, ma non qui sopra: credetemi che oggi qui sopra non c’è nessuno, sto facendo la collettiva con un bambino. Non c’è nessuno perché è stato creato un allarmismo sbagliato: è vero che questi pullman ci sono sempre stati per carità, ma le piste non c’entrano niente e nessuno ha sottolineato che i turisti del ‘mordi e fuggi stanno giù a Roccaraso, sulle piste non arrivano mai. Si portano la paletta e si fermano giù al piazzale dei giochi della gioventù, ma sono comunque a Roccaraso”.

Comunque più di diecimila persone hanno trascorso la domenica sulla neve nel comprensorio dell’Alto Sangro come informano le forze dell’ordine. Sono stati 2.500 i visitatori arrivati da Napoli con i 40 bus autorizzati. Mentre, sull’intero comprensorio sciistico, risultano staccati 8mila skypass. “Un calo di presenze ma il messaggio che deve passare non è quello che dobbiamo essere di meno – afferma il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato – il sistema approntato ha retto e diventa un modello anche per i prossimi weekend, fino al 2 marzo”.