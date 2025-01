La località turistica di Roccaraso è stata presa d’assalto nel weekend. Oltre 10mila turisti e decine di bus, molti dei quali provenienti dalla Campania, in particolar modo da Napoli, si sono riversati nella località dell’Aquilano.

I video pubblicati sui social mostrano ressa sulle piste da sci e code lunghissime, oltre a rallentamenti sulla statale 17 e nelle vie del centro cittadino. Tanto che il primo cittadino ha chiesto l’intervento dell’esercito. Polemiche invece per come è stata lasciata la località turistica, il deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato sui social un video di denuncia in cui mostra i rifiuti lasciati sulla neve e sui prati.