“Questa è una sconfitta che facciamo fatica a digerire per come è maturata e per i numeri che ha espresso, ma questo è il calcio e dobbiamo accettarla”. L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta per 2-3 contro il Napoli di Antonio Conte palesando tutta la sua amarezza per il risultato: “Noi non siamo mai mancati, magari in qualche partita non ci siamo espressi al meglio, ma negli ultimi venti giorni abbiamo affrontato tutte le grandi”.

Il tecnico della squadra campione in carica dell’Europa League è parso comunque sereno: “Oggi abbiamo pagato il risultato, qualche volta ci è andata meglio, ma stiamo bene, molto bene, va tutto bene. Oggi la prestazione c’è stata e per il per il nostro percorso non è un problema perdere una partita. Noi non andiamo dietro al risultato. Con l’Udinese abbiamo giocato sotto tono, ma con la Lazio potevamo vincere e perdere. Contro una Juventus chiusa abbiamo giocato un’ottima gara, oggi abbiamo giocato meglio degli avversari, ma abbiamo perso”. Riguardo al mercato, Gasperini è stato chiaro: “In questo momento non è stato fatto nessun discorso in tal senso. Andiamo avanti così. È da agosto che non parliamo di mercato. Oggi mancava Kolasinac e per Kossounou dispiace. Siamo stati un po’ sfortunati in questa stagione già con Scalvini e con Scamacca. Ma non è che si possono comprare continuamente giocatori”.

Ma è ai microfoni di Dazn che Gasperini si è alterato: “Voi mettete sempre qualcosa di oltre. Dallo scudetto, alle prime otto posizioni. Come se il resto fosse minimo. Questo è un modo di fissare degli obiettivi. Poi se siamo tra le prime otto dobbiamo vincere la Champions, se siamo tra le prime tre dobbiamo vincere lo scudetto. Godetevi le partite, parlate delle partite! – ha tuonato l’allenatore – Chi ha visto la nostra prestazione stasera sa che è tanta roba. Poi martedì penseremo alla Champions League, abbiamo l’opportunità di qualificarci con due turni d’anticipo e sarebbe straordinario. Stiamo giocando ogni tre giorni e se andiamo avanti in Champions League sarà così per un altro mese e mezzo. Non dobbiamo guardare altre cose”.