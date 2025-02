Che sia il mito letterario della famiglia Meloni è noto ormai da tempo. Così anche per chiudere la direzione nazionale di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni torna – per l’ennesima volta – a citare lo scrittore britannico Tolkien: “Giorgia è il nostro Frodo e noi siamo la Compagnia dell’Anello“. Nella riunione dello stato maggiore di Fdi – un momento di altissima tensione con la magistratura, tra l’indagine nei confronti della premier per il caso Almasri e il rinvio a giudizio della ministra del Turismo Daniela Santanchè per falso in bilancio – la sorella maggiore della presidente del Consiglio incita il partito tirando in ballo il loro scrittore fantasy preferito: “L’anello è pesante, dobbiamo aiutarla nella fatica di portarlo senza mai indossarlo: è ciò che ci siamo sempre promessi. Oggi ognuno è chiamato a fare la propria parte”. Concludendo le quattro ore di interventi in cui sfilano tutti i ministri e i big del partito, Arianna Meloni poi ricorda: “Abbiamo compiuto una traversata nel deserto, ora siamo il grande partito della nazione”.

L’ennesimo riferimento a Tolkien scatena i social pieni di fotomontaggi di Giorgia Meloni nei panni di Frodo Baggins o Gollum, altro personaggio del “Signore degli anelli”. Ma anche dal mondo politico arrivano ironie e critiche. “Frode, Arianna, quella albanese si chiama frode. Lasciate stare Frodo e il Signore degli anelli: restituiteci Tolkien e occupatevi di stipendi, pensioni, liste d’attesa”, scrive su X la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva. “Meloni come Frodo? Si convincano che Palazzo Chigi non è la ‘Terra di Mezzo’. Ad Arianna Meloni ed ai dirigenti di Fdi, che con i mondi di mezzo hanno difficoltà, ricordiamo che il governo di un Paese è cosa seria. Presto la loro propaganda cederà il passo ai fatti. Basta con il vittimismo quando hanno torto su grandi questioni”, ha dichiarato il Segretario del Psi Enzo Maraio a Torino durante un incontro regionale del Partito.

Affezionata alle citazioni di Tolkien non è solo Arianna. La stessa premier continua a fare riferimenti al “Signore degli anelli”, come a dicembre dal palco di Atreju dove però a tenuto a precisare: “Dicono che è l’unico libro che ho letto, ma non togliamo alla sinistra le poche certezze che crede di avere”. Citati anche tanti altri esponenti di Fdi, gli scenari mistici di Tolkien sono molto cari – da anni – al mondo della destra: alla fine degli anni ’70 il Fronte della Gioventù dedicò al Signore degli anelli i suoi “Campi Hobbit”. Nel novembre del 2023 l’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano portò Tolkien anche al museo: un omaggio alla Galleria nazionale d’arte moderna di Roma costato al Mic 250 mila euro.