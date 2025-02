Proprio mentre la motovedetta della Guardia costiera è in navigazione direzione Bari per riportare in Italia i 43 migranti trasferiti lo scorso martedì in Albania, il Viminale ribadisce: “Il governo andrà avanti nella convinzione che il contrasto all’immigrazione irregolare che si avvantaggia dell’utilizzo strumentale delle richieste di asilo sia la strada da perseguire per combattere gli affari dei trafficanti senza scrupoli”. Lo sottolineano fonti del ministero dell’Interno secondo cui il Protocollo Italia-Albania “è il modello da cui partire per la realizzazione di veri e propri hub regionali sui quali c’è stata piena convergenza da parte dei ministri europei“.

Un commento che arriva dopo l’ennesimo flop dei trasferimenti di migranti in Albania organizzati dal governo. Questa volta a non convalidare i trattenimenti degli stranieri arrivati martedì nel Cpr di Gjader in Albania, sono stati i giudici della Corte d’appello di Roma. Era stato lo stesso governo a spostare a loro le convalide, con un emendamento al decreto Flussi (subito ribattezzato “emendamento Musk”) che ha tolto alle Sezioni specializzate dei Tribunali la competenza, affidandola proprio alle Corti d’Appello. Nonostante siano cambiate le regole o meglio chi deve decidere, il risultato però non è mutato. Così il Viminale punta ancora il dito contro i magistrati. Sul tema dei trattenimenti nei centri per le procedure accelerate alla frontiera, siano essi in Italia o in Albania, si stia sviluppando in Italia “una giurisprudenza che appare di corto respiro destinata a essere superata dagli eventi, visto che le corti di appello scelgono di rinviare alla corte di giustizia europea sostanzialmente per prendere tempo, quando si tratta di un sistema già previsto dal nuovo Patto europeo immigrazione e asilo che entrerà al più tardi in vigore nel 2026“, sottolineano fonti del ministero guidato da Piantedosi.

Tutto questo avviene tra le proteste dei partiti di opposizione che parlano di “fallimento” del governo Meloni. Intanto l’arrivo a Bari della motovedetta con a bordo i 43 migranti, di nazionalità bengalese ed egiziana, è attesa per le 20.30.