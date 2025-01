Erano arrivati a Shengjin poco dopo le 7.30 del mattino a bordo del pattugliatore Cassiopea della Marina Militare italiana. Ma 5 dei 49 migranti, soccorsi in acque internazionali a sud di Lampedusa e trasferiti in Albania, saranno riportati già in serata in Italia. Si tratta di quattro minorenni ed un adulto vulnerabile, secondo quanto si apprende dal Tavolo Asilo e Immigrazione che – in collaborazione con il Gruppo di Contatto Parlamentare – è in missione in Albania per monitorare il terzo trasferimento forzato di migranti organizzato dal governo italiano. La valutazione sull’adulto è stata possibile grazie al lavoro di monitoraggio svolto dell’Unhcr. Si tratta di due migranti del Gambia, uno della Costa d’Avorio e due del Bangladesh. Per gli altri 44 rimasti, invece, si aprono le porte del centro di Gjader. Anche nelle precedenti due occasioni – ad ottobre e novembre – per alcuni dei migranti portati in Albania emersero vulnerabilità e furono poi trasportati in Italia per le procedure ordinarie.

Il Tavolo Asilo e Immigrazione ha evidenziato “gravi violazioni in relazione all’accertamento della minore età e delle vulnerabilità, che deve avvenire prima del trasporto in Albania, trattandosi di categorie di persone per le quali è lo stesso Protocollo ad escludere che coloro che versano in dette condizioni vi possano essere portati”. Secondo il Tavolo “l‘assenza di Oim sulle navi ha impedito che gli accertamenti che dovevano escludere il trasporto in Albania venissero effettuati e dunque quelli svolti successivamente rendono ancora più illegittimo il comportamento delle pubbliche autorità, determinando un’ulteriore illegittima privazione della libertà personale e una negazione del diritto all’accoglienza”. Le 49 persone trasferite in Albania a bordo del pattugliatore Cassiopea, provengono principalmente dal Bangladesh, insieme a sei egiziani, una persona dalla Costa d’Avorio e una dal Gambia.