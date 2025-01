“Non credo che sia il caso di fare polemiche, la coalizione deve essere solida, io ho opinioni diametralmente opposte” a Giovanni Donzelli “anche perché ho vissuto quei momenti, ho partecipato a tutte le riunioni e so cosa ha fatto Silvio Berlusconi per creare il centrodestra”, “costruendo anche un ponte tra la Lega e An che all’epoca non si parlavano”. Così il leader di Fi Antonio Tajani a margine del business forum Serbia-Italia a Belgrado, commenta le parole del coordinatore nazionale di Fdi e braccio destro di Meloni che ha sminuito il ruolo di Berlusconi. “Non faccio polemiche – ribadisce Tajani – difendo soltanto la verità, è il fondatore del nostro movimento politico, e bisogna portargli grande rispetto soprattutto ora che non c’è più, non negare il suo ruolo storico fondamentale”