“Se Almasri lavora per la Cia? Faccio il ministro degli Esteri non faccio l’agente segreto“. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei cronisti prima della conferenza stampa organizzata da Forza Italia sui medici di base. “Qualcuno verrà a parlare in Parlamento, ha già parlato una volta il ministro Piantedosi, ci sarà una conferenza dei capigruppo che deciderà tempi e modi” ha aggiunto