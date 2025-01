Il day-after in Parlamento, dopo la notizia della presidente Meloni destinataria, assieme al sottosegretario Mantovano e ai ministri Nordio e Piantedosi, di una comunicazione di iscrizione nel registro degli indagati, è piuttosto agitato. All’ora di pranzo Giulia Bongiorno lascia Palazzo Chigi. Ai cronisti non rilascia dichiarazioni. Alcune ore dopo si saprà che sarà la senatrice leghista, e nota avvocata, a difendere Giorgia Meloni.

Come già noto, le informative dei ministri Nordio e Piantedosi, previste per il pomeriggio di oggi, mercoledì 29 gennaio, sono state annullate e le opposizioni protestano. “La storia del Parlamento dimostra che ci sono stati tantissimi ministri che sono venuti in Parlamento nonostante fossero indagati” afferma il dem Matteo Orfini. Ed il segretario di +Europa, Riccardo Magi accusa: “Il governo usa la comunicazione social e scappa dal Parlamento”.

Decisione, invece difesa dal viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto: “Evidentemente hanno ritenuto che fosse opportuno non riferire in Parlamento avendo ricevuto un avviso di garanzia su quegli stessi fatti”. Per il vice di Nordio, “l’inerzia” come definita da tanti, tra cui L’Associazione Nazionale Magistrati, che ha portato alla scarcerazione di Almasri, è giustificata dal fatto che “il ministero della giustizia non è stato informato (dalla Corte Penale Internazionale, ndr)” e questo ha portato al Provvedimento della Corte d’Appello di Roma.

Per le opposizioni, invece, tutte le domande restano sul tavolo. E criticano duramente il video social della presidente del Consiglio “pieno di bugie e sciocchezze” secondo Orfini, che aggiunge: “A noi non interessa la questione giudiziaria, noi abbiamo posto questioni politiche e attendiamo che il governo venga in parlamento”.

Mentre da Fratelli d’Italia si continua apertamente a parlare di “magistratura politicizzata”. “Quando c’è un’indagine si rispetta l’indagine – afferma Manlio Messina, vicepresidente dei deputati di Fdi – Noi paradossalmente rispettiamo la magistratura, la magistratura non rispetta il governo però noi continuiamo comunque a rispettare la Magistratura”.