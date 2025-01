La Jihad islamica ha diffuso un video di Arbel Yehoud, l’israeliana rapita da Hamas il 7 ottobre 2023 che sarà rilasciata nei prossimi giorni insieme ad altri due ostaggi sulla base di un accordo tra Israele e Hamas.

La 29enne israelo-tedesca nella clip indica che il filmato risale a due giorni fa, al 25 gennaio e rassicura la famiglia dicendo che sta “bene” e che spera di tornare presto a casa “come le altre ragazze”. Yehoud avrebbe dovuto essere rilasciata nel fine settimana, poiché è una civile israeliana, ma Hamas ha rilasciato quattro soldatesse. Dopo le trattative, dovrebbe essere rilasciata giovedì, insieme al soldato di sorveglianza Agam Berger e a un altro ostaggio.

Secondo quanto riferito da Al Jazeera, nel video la ragazza israeliana affermerebbe di essere una soldatessa – e non una civile come da giorni sostiene il governo israeliano chiedendone il rilascio – chiedendo a Netanyahu e a Trump di “lavorare per garantire la continuazione del cessate il fuoco in modo che tutti i prigionieri possano tornare” a casa.