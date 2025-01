Uno studio durato un anno nel Parco nazionale Virachey in Cambogia ha rivelato specie rare e in via di estinzione che non erano mai state registrate nel Paese, evidenziando la necessità di preservare meglio la natura selvaggia, ha affermato una Ong ambientalista. Tra gli altri, sono stati avvisatati e scoperti: un orso del sole, due porcospini, un leopardo nebuloso e uno zibetto delle palme.