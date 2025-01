Con la riforma della giustizia alla quale sta mettendo mano il governo e il ddl sicurezza si stanno mettendo “in discussione i fondamentali della Repubblica”, quest’ultimo testo è “una dichiarazione di guerra contro gli emarginati, i poveri, coloro che vogliono manifestare il loro dissenso, una legge manganello” con una “escalation senza precedenti dei poteri” delle forze dell’ordine e una “svolta regressiva” imposta alla nostra democrazia”. Lo ha detto il senatore M5s, Roberto Scarpinato, intervenendo a Palazzo Madama dopo le comunicazioni del ministro Carlo Nordio sulla giustizia. “Nemmeno con il codice Rocco in epoca fascista – ha aggiunto – ci si era spinti a criminalizzare la resistenza passiva dei detenuti” ha detto citando alcuni articoli del provvedimento. “Non solo lei non ha fatto nulla – ha detto rivolgendosi al ministro – per rendere vivibile le carceri ma vuole vietare di protestare pacificamente i detenuti” così “si normalizza il suicidio come unica forma di protesta” in “sistema carcerario classista”.