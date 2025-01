Brutte notizie per i fumatori: a partire da oggi, giovedì 23 gennaio, entra in vigore un aumento dei prezzi su alcune marche di sigarette, sigari e trinciati. Gli aumenti variano a seconda del prodotto, ma in generale si tratterà di incrementi contenuti, intorno ai 20 centesimi per pacchetto, con alcune marche come le Marlboro che raggiungono i 6,50 euro per una confezione da 20 sigarette.

Il provvedimento è stato ufficializzato tramite una nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha reso noto che dal 23 gennaio 2025 i prezzi di alcune marche di tabacchi lavorati subiranno una variazione. Sulla stessa sezione del sito dell’ADM, nella pagina delle accise, è possibile consultare il provvedimento e i listini aggiornati. Non tutte le marche sono interessate e gli aumenti non sono uniformi per tutti i prodotti. Tra i brand coinvolti ci sono alcuni dei più noti, come Marlboro, Philip Morris, Merit, Diana e Chesterfield.

Anche sigari e trinciati subiscono lievi aumenti, ma si tratta di incrementi decisamente più contenuti rispetto alla “tassa” da 5 euro al pacchetto di cui si parlava alla fine del 2024. Ma quell’emendamento non è stato presentato, e gli aumenti previsti sono quelli già stabiliti dalle Leggi di Bilancio 2023 e 2024. Nel dettaglio, la Legge di Bilancio 2023 aveva previsto un aumento di 28,20 euro per 1.000 sigarette nel 2024, con un successivo ritocco a 28,70 euro per 1.000 sigarette a partire dal 2025. La Legge di Bilancio 2024 ha poi modificato l’importo, portando l’aumento per il 2024 a 29,30 euro per 1.000 sigarette, con un ulteriore rialzo a 29,50 euro per 1.000 sigarette dal 2025.