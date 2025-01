“La più bella settimana della mia vita”. Eva Lys è stata ripescata agli Australian Open sostituendo all’ultimo l’infortunata Anna Kalinskaya. La tennista tedesca è stata sconfitta agli ottavi di finale del torneo da Swiatek, ma per lei è stata comunque un’avventura da ricordare. Forse anche perché è riuscita ad accumulare una tale quantità di denaro che a detta sua “non aveva mai visto prima”.

Nonostante l’eliminazione, le interviste post sconfitta dimostrano tutto l’entusiasmo della tennista tedesca in questi giorni: “Entrare come lucky loser all’ultimo minuto, l’ultimo giorno in cui era possibile, cambiare i voli, vincere la prima volta, vincere la seconda, arrivare tra le prime 100, insomma, questa è la settimana in cui ho lavorato per anni“. In tutto questo, la sua espressione incredula al momento di conoscere il montepremi che ha guadagnato, oltre 403mila euro, ha già fatto il giro del web: “Non sono mai andata così avanti in un torneo prima d’ora… È una cosa folle, io non ho mai visto una cifra del genere in vita mia”.

Eva Lys è entrata per la prima volta in carriera nella top 100 della classifica WTA grazie al suo percorso a Melbourne: ripescata dopo il forfait di Kalinskaya a causa di un virus, Lys ha eliminato l’australiana Kimberly Birrell, la francese Gracheva e la rumena Jaqueline Cristian. Alla fine nulla ha potuto contro la fenomenale Swiatek, ma la sua resta una campagna da incorniciare.