Dopo il lancio del “meme” criptovaluta di Donald Trump, anche la moglie Melania, alla vigilia del suo ritorno alla Casa Bianca, annuncia il suo: si chiama $Melania, ha scritto su su X postando una propria foto in bianco e nero – con le mani congiunte davanti al volto sorridente – senza precisare a quanto si può acquistare. Si tratta di una criptovaluta creata e tracciata sulla blockchain di Solana. Bbc scrive che secondo il sito web CoinMarketCap, “la valutazione di mercato complessiva di $Trump è di circa 12 miliardi di dollari (9,8 miliardi di sterline), mentre quella di $Melania si attesta su circa 1,7 miliardi di dollari”.

The Official Melania Meme is live!

You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf

FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025