A 48 ore dal suo insediamento alla Casa Bianca, Donald Trump ha lanciato la sua “meme coin”. Si tratta di una sorta di criptovaluta, più assimilabile ad una carta dei Pokémon che a una banconota, che non può però essere spesa, e non ha utilità economica, ma capitalizza l’entusiasmo per una personalità, diffuso tra i sottoscrittori. Un fenomeno prettamente speculativo (ad altissima volatilità e molto rischioso) che assume però dimensioni notevoli se sullo sfondo c’è il presidente degli Stati Uniti.

La meme coin, che si chiama $TRUMP, è stata oggetto di un’ondata di acquisti che ne ha fatto schizzare il valore del 16.000% in poche ore, portando la capitalizzazione dei meme coin in circolazione vicino ai 7 miliardi di dollari. Le modalità del collocamento, e l’opacità del sistema, hanno indetto più di un esperto a parlare di truffa, un modo per incanalare denaro verso la Trump Organization e Fight Fight Fight LLC.

Il meme coin vuole “celebrare tutto quello che rappresentiamo: Winning”, vittoria, afferma Trump sul suo social Truth.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025