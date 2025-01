Appena l’esercito israeliano ha annunciato di aver preso in consegna Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher, le tre ragazze rilasciate oggi da Hamas dopo l’accordo col governo di Benjamin Netanyahu per il cessate il fuoco, un lungo applauso è partito dalla piazza degli ostaggi di Tel Aviv, dove centinaia di persone si sono radunate per seguire in diretta sui maxi-schermi proprio le operazioni di rilascio e consegna delle persone rapite.