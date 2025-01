Almeno 70 persone sono morte nell’esplosione di un autocisterna nel nord della Nigeria. Lo riferisce l’agenzia per la sicurezza stradale. Il disastro è avvenuto quando il camion si è ribaltato e ha versato benzina, che ha preso fuoco investendo un’altra autocisterna. Molte vittime sono morte nel tentativo di raccogliere il carburante fuoriuscito. Tra le vittime ci sarebbero anche molti bambini. L’esplosione è avvenuta alla Dikko Junction lungo la trafficata tangenziale Abuja-Kaduna nella zona di Gurara. Un numero imprecisato di persone ha riportato ustioni di vario grado e sono attualmente in cura.

Diversa la versione fornita dal giornale locale The Nation, che cita l’Agenzia per la gestione delle emergenze dello Stato nigeriano del Niger (Nsema). Il direttore generale della Nsema, Abdullahi Baba Arah, ha dichiarato che l’incidente è avvenuto intorno alle 9 del mattino di fronte alla stazione di rifornimento di Baddegi. “L’incidente è avvenuto quando un’autocisterna carica di benzina si è schiantata e i conducenti hanno tentato di trasferirne il contenuto in una seconda autocisterna. Nel processo il carburante fuoriuscito è entrato in contatto con un generatore utilizzato per alimentare il trasferimento, innescando un’esplosione e fiamme che hanno causato oltre 50 morti, molti feriti e distrutto diverse proprietà”.