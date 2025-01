Federica Brignone continua a salire sul podio di Sankt Anton am Arlberg, conquistando il terzo posto nel SuperG dopo la vittoria di sabato nella discesa. Superata solo dalla statunitense Lauren Macuga e dall’austriaca Stephanie Venier, la campionessa valdostana aggiunge così il 73esimo podio alla sua carriera, il ventunesimo in SuperG. Il terzo posto sulla pista austriaca le permette di tornare in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo. La pista Karl Schranz si è rivelata insidiosa, con un fondo mosso e visibilità inizialmente ridotta. Brignone ha mostrato alcune incertezze nella parte centrale del tracciato, ma ha saputo recuperare nel tratto finale.

Con il miglioramento delle condizioni di visibilità, Venier e soprattutto Macuga hanno sfruttato al meglio la situazione. Macuga ha ottenuto il primo successo in carriera, chiudendo con un tempo di 1’17″51, distanziando Venier di 0″68 e Brignone di 0″92. Appena fuori dal podio, Lindsey Vonn seguita da Lara Gut e Kira Weidle-Winkelmann. Tra le italiane, Sofia Goggia si è dovuto ritirare per un errore di linea, mentre Elena Curtoni e Laura Pirovano hanno chiuso rispettivamente 13° e 15°.

Con 479 punti, Brignone ha ora 23 punti di vantaggio su Zrinka Ljutic e 32 su Sara Hector nella classifica generale. Lara Gut Behrami resta leader nel SuperG con 205 punti, seguita da Goggia con 160 e Cornelia Hütter con 158. La Coppa del Mondo prosegue in Austria con lo slalom in notturna a Flachau il 14 gennaio, per poi spostarsi a Cortina d’Ampezzo per le gare di velocità previste il 18 e 19 gennaio.