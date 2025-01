Federica Brignone trionfa nella discesa libera di St. Anton in Austria. Brignone ha vinto con il tempo di 1’16″08 davanti alla ceca Ester Ledecka (1’16″26) e all’altra italiana Laura Pirovano (1’16″51). Al quarto posto si posiziona l’austriaca Stephanie Venier (1’16″59) che sorpassa la statunitense Lindsey Vonn (1’16″66) e le connazionali Huetter (1’16″69) e Nina Ortlieb (1’16″71).

Niente da fare invece per Sofia Goggia. Durante il tratto più tecnico della pista l’atleta è scivolata finendo contro le reti di protezione. Fortunatamente, è uscita illesa dall’incidente e ha raggiunto il traguardo sulle proprie gambe. Goggia, partita con il pettorale numero 9, ha spiegato ai microfoni di RaiSport: “Per fortuna sto bene, è andata così. Non è stato un problema di pista stretta, ma della neve, che oggi era molto molle, influendo sulla sicurezza” . Nel rassicurare sulle sue condizioni si è congratulata per le due colleghe italiane “Complimenti all’Italia anche oggi”.