La storia recente dell’Afghanistan è segnata da decenni di conflitti. Oggi il Paese rimane devastato dall’eredità della guerra, con uno dei più alti tassi al mondo di contaminazione da mine antiuomo, povertà e mortalità materna. Nel 2024, Lynzy Billing, giornalista investigativa e fotografa con lunga esperienza in Afghanistan, è tornata nel Paese per esplorare il conflitto attraverso i racconti intimi degli operatori sanitari afgani di Emergency e dei loro pazienti. Il titolo del film, Long Night, rimanda alle innumerevoli e lunghe notti segnate, nel corso degli anni, da mass casualties, l’afflusso massiccio di pazienti che arrivano in pronto soccorso in un breve lasso di tempo in seguito a esplosioni e attentati, un tema ricorrente in tutte le interviste.

Attraverso questi racconti il personale che lavora per Emergency riflette su 25 anni di assistenza sanitaria gratuita in Afghanistan. E mentre l’ombra della guerra non smette di mietere giovani vittime delle mine antiuomo, un gruppo di donne afgane continua a partorire in sicurezza migliaia di bambini, seminando speranza per la prossima generazione. Dal cuore di Kabul alla Valle rurale del Panshir, fino alla provincia di Helmand, Long Night è il racconto di un tempo instabile in cui generazioni di afgani condividono la storia inaudita di chi continua a confrontarsi ogni giorno con la realtà della guerra.

L’opera di Lynzy Billing che racconta l’impegno dell’ong in Afghanistan attraverso le testimonianze dei membri dello staff e dei loro pazienti sarà presentata martedì 14 gennaio al Palazzo Esposizioni di Roma. Ad aprire la serata, alle 18:00 ci sarà un incontro tra la giornalista britannica di origini afgano-pakistane, vincitrice di 3 Emmy Awards e Filippo Bongiovanni, anestesista-rianimatore di EMERGENCY che ha lavorato nell’ospedale di Kabul di EMERGENCY in Afghanistan. Il dialogo sarà moderato dal giornalista e ricercatore Giuliano Battiston e la traduzione in italiano sarà a cura di Lorenza Del Tosto.