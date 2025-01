Il Monza sta vivendo una stagione molto complicata. I brianzoli sono ultimi in classifica in Serie A con soli 10 punti conquistati nelle prime 19 giornate di campionato (1 vittoria, 7 pareggi e 11 sconfitte). Il cambio d’allenatore, con Bocchetti che ha preso il posto di Nesta poco prima di Natale, non si sta rivelando una mossa vincente: il nuovo tecnico è stato infatti battuto nelle successive due gare con Parma e Cagliari, portando a quota 6 la striscia di sconfitte consecutive. Tradotto: zero punti sui 18 disponibili. Ad oggi la salvezza pare un miraggio, ma l’amministratore delegato Adriano Galliani ha provato a suonare la carica grazie a una lettera indirizzata ai giocatori.

“50 anni di calcio mi hanno insegnato che le parole, soprattutto quando si va male, non servono a nulla, per cui nessuna parola, ma obiettivo da raggiungere. Voi, e ripeto Voi, nel girone di andata dello scorso campionato siete stati in grado di conquistare 25 punti. Questo è quello che dobbiamo fare nel girone di ritorno di quest’anno”, è il messaggio dell’80enne che stabilisce quindi la quota salvezza – facendo dei rapidi calcoli – a 35 punti, un traguardo che nelle passate stagioni è stato spesso sufficiente per garantire l’ambita salvezza. La nota dell’Ad biancorosso continua con un avvertimento : “Se qualcuno di voi pensa sia impossibile e non intende mettere cuore, testa e anima nell’impresa, è pregato di farmi chiamare dal proprio procuratore onde verificare se esistono le condizioni ragionevoli per una partenza immediata. È tutto qui quello che volevo dirvi. Ognuno di voi si faccia l’esame di coscienza e trovi dentro di sé la risposta. Grazie”.