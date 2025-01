Questa mattina all’alba è scattata l’operazione della Digos della questura della polizia di Torino, che ha portato a 23 denunce e a 73 diffide ad assistere a manifestazioni sportive, per gli scontri avvenuti la notte dell’8 novembre scorso quando un centinaio di ultras di Toro e Juve si affrontarono a pochi metri dalla Gran Madre, in centro e per i danni provocatori dai granata all’Allianz Stadium. Alla vigilia del derby di andata gli ultras si erano dati appuntamento nella zona precollinare, perché, secondo loro in quel luogo, dove ci sono diversi locali, c’erano poche telecamere di sicurezza ed era più facile non essere identificati. In realtà le telecamere non solo c’erano e hanno immortalato la rissa, durata una decina di minuti di forte intensità, ma oltretutto proprio quelle immagini sono servite agli investigatori della Digos nel lavoro certosino di ricostruire e dare un nome agli ultras coinvolti negli scontri.