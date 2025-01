Cinquecentomila euro destinati all’educazione sessuale e affettiva nelle scuole. Il Parlamento, poco prima di approvare la legge di Bilancio, ha approvato un emendamento proposto da +Europa rivolto proprio ad attività e corsi nelle scuole medie e superiori sulla sessualità. Nella prima seduta utile, mercoledì 8 gennaio, la Lega si è rivolta al ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani (FdI), per chiedergli come verranno impiegati quei soldi, che nei giorni scorsi hanno sollevato le polemiche dell’organizzazione ultra-cattolica e conservatrice Pro Vita. “Il fondo verrà usato prioritariamente per moduli informativi per gli insegnanti delle scuole di primo e secondo grado riguardo alle tematiche della fertilità maschile e femminile – ha risposto Ciriani – con particolare riferimento all’ambito della prevenzione all’infertilità“.