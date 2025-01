Almeno tre persone sono state uccise e altre sette ferite ad Al Funduq, villaggio nel nord della Cisgiordania, dove un autobus e alcuni veicoli civili sono stati bersagliati da colpi d’arma da fuoco: lo fanno sapere fonti mediche israeliane. Non è ancora chiaro chi siano gli autori, chi le vittime, o la dinamica dell’attacco, anche se il servizio medico di emergenza israeliano, Magen David Adom, riferisce che l’attacco è avvenuto vicino all’insediamento cisgiordano di Kedumim. L’unità portavoce dell’Idf ha informato che due palestinesi avrebbero aperto il fuoco contro un autobus e delle auto per poi fuggire dalla scena. Le forze dell’esercito li stanno ancora inseguendo, secondo quanto riporta Haaretz.

“Personale paramedico ha confermato la morte di tre persone, due donne e un uomo”, ha rivelato un portavoce del Magen David Adom Hospital israeliano. Le due donne, è stato detto, avevano circa 60 anni, l’uomo una quarantina. “Si è trattato di un grave attacco che si è sviluppato in più punti, dove veicoli e un autobus sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco”, ha dichiarato il paramedico Avichai Ben Zruya. “Durante le nostre ricerche iniziali di vittime, abbiamo trovato due donne di circa 60 anni in un veicolo, incoscienti, senza polso e che non respiravano, con ferite da arma da fuoco”, ha detto. “Dopo le valutazioni mediche, purtroppo, abbiamo dovuto dichiararle morte”.

Dopo l’uccisione di tre persone in una sparatoria terroristica ad Al Funduq, il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, ha dichiarato che, al fine di prevenire ulteriori attacchi, il villaggio palestinese, insieme alle città di Nablus e Jenin, dovrebbe essere trattato come Jabalia, la città di Gaza dove gli attacchi dell’esercito israeliano non hanno risparmiato ospedali e campo profughi. Lo riporta il Times of Israel.