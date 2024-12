Più di mille persone si sono radunate davanti alla Corte d’appello di Bucarest, in Romania, a sostegno di Calin Georgescu, candidato di estrema destra alle elezioni presidenziali che ha fatto ricorso contro l’annullamento delle elezioni presidenziali. I manifestanti sono entrati in tribunale suonando le vuvuzela e il processo è stato sospeso per sei ore. Alla fine i giudici hanno rimandato la decisione sul caso.