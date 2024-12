Altro grave infortunio nel fine settimana di gare a Bormio. Dopo il francese Cyprien Sarrazin, coinvolto in una terribile caduta nell’ultima prova della discesa libera e operato a causa di un ematoma cranico subdorale, oggi è toccato allo svizzero Gino Caviezel. Partito col pettorale 1 nella gara di Super-g, ha inforcato con un braccio nella porta che precede il salto di San Pietro. Uno sci si è staccato ma l’altro è rimasto agganciato allo scarpone, l’atleta elvetico è scivolato lungo la pista per decine di metri, e appena si è fermato ha sollevato il braccio, indicando ai soccorritori di intervenire. L’infortunio sembra coinvolgere proprio una gamba. Dopo circa un quarto d’ora, è stato portato via in elicottero.

L’incidente che ha coinvolto Sarrazin ha sollevato numerose polemiche per lo stato della pista, la Stelvio, un pendio già di suo molto tecnico e impegnativo. La ragione delle proteste risiede nella preparazione della pista stessa, con differenti condizioni di neve lungo il tracciato. Il fatto che non abbia nevicato non ha aiutato: la pista segue le asperità del terreno, rendendo il tutto ancora più complicato.