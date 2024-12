Operazione riuscita per Cyprien Sarrazin, lo sciatore francese vittima venerdì di una violenta caduta durante la seconda prova della discesa libera sulla pista Stelvio di Bormio. L’atleta è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte all’ospedale di Sondalo (Sondrio) per decomprimere un ematoma intracranico causato dalla caduta. “Cyprien Sarrazin è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte per decomprimere l’ematoma intracranico“, ha comunicato la Federazione sciistica francese. “L’operazione è andata bene, ma per il momento rimane sedato. Maggiori aggiornamenti saranno comunicati nel corso della giornata”.

Sarrazin, 30 anni, era reduce dal miglior tempo registrato giovedì nella prima prova della discesa libera, ma durante la seconda prova è stato protagonista di una violenta caduta sul tratto finale del muro di San Pietro. La pista Stelvio, che lo aveva visto vincitore nel 2023, si è rivelata insidiosa per la poca neve ghiacciata: sbalzato in aria, è finito violentemente a terra, perdendo conoscenza nonostante l’airbag abbia attutito in parte l’impatto. Prontamente soccorso, è stato trasportato in elicottero in ospedale e ricoverato in terapia intensiva prima dell’intervento. Le sue condizioni sono monitorate costantemente, in attesa di miglioramenti.