Il maltempo che ha colpito la Campania ha anche generato una tromba marina al largo dell’isola di Capri, alta diversi metri: dal versante della Grotta Azzurra è arrivata, nel pomeriggio di lunedì, sulla spiaggia libera di Marina Grande, dove poi ha continuato il suo percorso per arrivare in cima al costone che fiancheggia la spiaggia. Allo stato non si segnalano danni a cose o persone.

La bufera di vento che imperversa da domenica sera nel golfo di Napoli sta paralizzando i trasporti marittimi per Ischia, Capri e Procida con grosse ripercussioni per gli utenti delle vie del mare. Risultano infatti sospese, prevedibilmente per l’intera giornata, le corse degli aliscafi in partenza e in arrivo per tutte e tre le isole così come sono stati già cancellati numerosi collegamenti operati con navi traghetto. E se per Ischia attualmente continuano i collegamenti effettuati dal porto di Pozzuoli – per gli approdi di Casamicciola ed Ischia Porto – Procida risulta al momento isolata: sono stati cancellati tutti i collegamenti programmati per la mattinata e si spera che possano riprendere almeno parzialmente nelle prossime ore. Capri è quasi completamente isolata a causa del maltempo.