Si tenevano per mano. Soltanto per questo motivo sono stati aggrediti e insultati. “Fate schifo, siete contro Dio e la natura”. Dopo gli insulti, l’aggressione. I carabinieri di Milano stanno cercando di individuare il gruppo di giovani ragazzi che ieri sera, verso la mezzanotte in zona Barona, ha assalito una coppia di uomini con insulti omofobi, ma non solo. Uno dei due destinatari delle offese, un 45enne, dopo aver reagito agli insulti è stato colpito con un pungo in faccia. L’uomo è stato portato all’ospedale San Paolo e sottoposto a visita neurologica.

Secondo la prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpito al volto da uno dei giovani prima che tutto il gruppo si dileguasse. Dopo che è stato dimesso questa mattina, il 45enne ha manifestato l’intenzione di sporgere querela contro ignoti. Sul posto, in via Santa Rita da Cascia, sono intervenuti i militari del Radiomobile e le indagini saranno affidate ai colleghi della Compagnia Magenta competente per il territorio. I carabinieri stanno verificando se la zona è coperta da telecamere di sorveglianza che possano aiutare l’identificazione dei responsabili.