“Il governo è impegnato ad aumentare gli stipendi di ministri e sottosegretari, noi invece ad alzare quelli dei cittadini. E proprio oggi abbiamo depositato una legge d’iniziativa popolare per introdurre il salario minimo legale, una battaglia che non abbandoniamo affatto e non dimentichiamo. Non possiamo accettare che ci siano persone che sono sfruttate sul lavoro a 3, 4 o 5 euro lordi l’ora”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, arrivando all’evento della Scuola di formazione dei pentastellati. “Lucaselli deve studiare di più perché se studiasse di più la nostra Costituzione non si permetterebbe di dire che il presidente Mattarella la usa per esprimere posizioni personali, ma invece le sue posizioni sono equilibratissime e sono per interpretare, leggere e divulgare i principi costituzionali” ha detto poi commentando le dichiarazioni di Ylenja Lucaselli di Fratelli d’Italia su Mattarella.

molta propaganda. Dopo il fallimento dell’anno scorso, quando ha dimostrato che non aveva una soluzione avendo sbandierato in campagna elettorale i blocchi navali, inapplicabili, ora sta cercando di rimediare con questo spot albanese che ci costa tantissimo con dei centri vuoti. La verità è che se il governo vuole lavorare seriamente, senza alimentare paure e odio e razzismo, partendo dalla tutela dei diritti delle persone vulnerabili, lo deve fare in un contesto europeo e rivedere il patto europeo sui migranti sottoscritto, che lascia noi come primo paese di approdo a dover sopportare tutti gli oneri di flussi migratori che spesso non riusciamo a reggere e deve lavorare per la redistribuzione a livello europeo. La strada europea e’ quella più seria e forte, fughe in avanti o spot pubblicitari come quello albanese non portano da nessuna parte”. Mentre sulla sentenza della Cassazione sulla lista di paesi sicuri il leader 5 Stelle ha dichiarato: “Il governo continua a fare. Dopo il fallimento dell’anno scorso, quando ha dimostrato che non aveva una soluzione avendo sbandierato in campagna elettorale i blocchi navali, inapplicabili, ora sta cercando di rimediare con questocon dei centri vuoti. La verità è che se il governo vuole lavorare seriamente, senza alimentare paure e odio e razzismo, partendo dalla tutela dei diritti delle persone vulnerabili, lo deve fare in un contesto europeo e rivedere il patto europeo sui migranti sottoscritto, che lascia noi come primo paese di approdo a dover sopportare tutti gli oneri di flussi migratori che spesso non riusciamo a reggere e deve lavorare per la redistribuzione a livello europeo. La strada europea e’ quella più seria e forte, fughe in avanti o spot pubblicitari come quello albanese non portano da nessuna parte”.