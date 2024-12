del dott. Angelo Bianco

Egregio primo Ministro,

educazione vorrebbe che io iniziassi questa mia lettera con un doveroso “mi permetto di scriverLe…” ma io mi sono stufato di rendere conto a questo paese senza memoria, della mia educazione e del mio dovere e ho, piuttosto, da chiedere conto della sua di educazione e del suo di dovere, sui quali ho da muovere una critica.

Non è di politica o di altre amenità polemiche a cui mi riferisco e di cui non ho interesse, sono un elettore disilluso, ma è proprio di educazione genitoriale e di dovere professionale di cui ho voglia, curiosità e, soprattutto, rabbia di scriverLe.

Io sono papà di tre bambine, lei è mamma, ne ha una, io sono un chirurgo, lei è il mio primo ministro. Non so dire del suo ma il mio è un mestiere assai difficile che, glissando sulla retorica ormai volgare del sacrificio e della missione, si fonda sul rispetto dell’etica e sull’osservanza rigorosa della legge scientifica, la Medicina.

È in nome di questa che io, ogni notte che non posso addormentare le mie bambine per un urgenza chirurgica, a loro spiego “c’è una persona che sta male, papà fa il medico, devo andare in ospedale, papà prova ad aiutarla a stare meglio” e loro mi rispondono, quasi sempre, “ma papà, non può andarci un altro al tuo posto e tu stare con noi?”.

Egregio primo ministro, è una domanda che mi facevano anche in epoca Covid e anche qui non serve ricordarle la retorica umiliante degli “eroi” e dei “balconi” ma io ho memoria che nessuno di noi si è tirato indietro, siamo stati tutti al nostro posto, tutti tranne qualcuno che ha scelto, invece, di non esserci e di restare a casa ad addormentare i propri bambini.

Io ho profondo disprezzo di questi “colleghi” che hanno tradito la propria adesione alla Scienza medica in ragione del loro sentire critico che nulla ha di scientifico, nulla. Lei ha appena decretato un colpo di spugna sulla violazione all’obbligo vaccinale di queste persone in epoca Covid, quindi le chiedo: come lo spiega a sua figlia qual è il messaggio educativo che ne deriverà?

La sua azione delegittima tutta la Medicina, mettendo alla berlina tutto il personale medico che, in ossequio al proprio dovere, senza se e senza ma, si alza la mattina e non dorme di notte per consentire a Lei e a tutti di avere le cure migliori sempre, anche quando c’è stato da combattere un mostro sconosciuto a mani nude; ma anche questa, mi rendo conto, è soltanto retorica del tempo che tutti hanno dimenticato, chi ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato.

Egregio primo ministro, io ho fatto e faccio, ogni giorno, fino in fondo il mio dovere di medico e, ogni giorno, provo ad educare le mie bambine al rispetto delle leggi dello Stato e della coscienza civica e ne ho profondo onore. Lei con questo decreto è sicura di aver fatto altrettanto e di averne onore come madre?

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!