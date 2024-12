Avevano aggredito alcuni coetanei di origini extracomunitarie, fino ad arrivare al tentato omicidio di uno di loro, colpito con 12 coltellate e per questo sottoposto a un urgente intervento chirurgico per salvargli la vita. Quattro minori sono stati fermati dalla polizia di Caserta per l’episodio avvenuto lo scorso mese di ottobre nel centro cittadino di Castel Volturno, nella località “villaggio Coppola”. Il fermo è avvenuto a seguito di un’ordinanza del gip presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, su richiesta della Procura per i minori. La vittima sottoposta all’intervento chirurgico presso il pronto soccorso dell’ospedale di Castel Volturno era di nazionalità egiziana. La polizia ha ricostruito la dinamica dell’evento, grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, alla raccolta di testimonianze ed a riconoscimenti fotografici. Tre dei fermi sono stati eseguiti nei giorni scorsi. L’ultimo, disposto dalla procura, nelle scorse ore. Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato portato nel Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei di Napoli, in attesa della convalida della misura. Sono in corso ulteriori accertamenti volti ad identificare tutti i giovani coinvolti nell’aggressione.