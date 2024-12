“Nordio sta realizzando in pieno un po’ il piano della P2 sulla separazione delle carriere: da qui discendono la sottoposizione del pm all’esecutivo, la facoltatività dell’azione penale, i partiti che decidono al posto dei magistrati su cosa indagare. E nel frattempo si sta attivando con grande impegno e con grande efficienza per impedire che i magistrati scoprano certi tipi di reati, soprattutto quelli tipici dei colletti bianchi, cioè di coloro che fanno queste leggi”. Così a Dimartedì (La7) il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, risponde al conduttore Giovanni Floris che gli chiede cosa sia organizzando con la sua riforma della giustizia il Guardiasigilli Carlo Nordio.

“Sta prendendo di mira in particolare le intercettazioni e i trojan – spiega Travaglio – che sono gli unici strumenti utili, visto che non c’è nessun matto che ormai va a denunciare qualche reato, altrimenti peggio per lui, né ci sono più i pentiti di mafia, perché li abolì il centrosinistra a suo tempo, rendendo infame la vita al mafioso che voleva pentirsi. Ormai l’unico modo per scoprire i reati dei colletti bianchi o di mafia, che sono i più gravi e che si fanno in segreto, sono le intercettazioni. E adesso le stanno massacrando“.

E aggiunge: “Vogliono renderle addirittura attive soltanto per un mese e mezzo. Ci sono delle indagini in cui, soltanto per capire chi sta parlando con chi, passano dei mesi. Questi vogliono che dopo un mese e mezzo si stacchi tutto e chi s’è visto s’è visto”.

Il direttore del Fatto conclude con un esempio: “Immaginate l’Anonima Sequestri che rapisce un bambino per chiedere il riscatto ai familiari: si mette sotto intercettazione tutta la cerchia familiare. Ma ora i sequestratori sapranno che basta stare zitti senza telefonare per un mese e mezzo ai familiari, perché dal 46esimo giorno non saranno più intercettati e non verranno beccati più. Questi saranno i risultati. Sarà un boom di criminalità impunita“.