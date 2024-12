“Sarebbe stato bello avere negli ultimi anni un Grillo come lo vedevo da fuori, partecipe e coinvolto nel progetto politico del M5s. Purtroppo si è messo ai margini. Sarebbe stato bello averlo ai cancelli di Stellantis, alle elezioni politiche del 2022 e poi alle elezioni europee, con la sua forza comunicativa. Ricordo momenti in cui anziché averlo al nostro fianco, lo trovavamo a telefonare a Draghi e a chiederci conto di quello che stavamo facendo”. Lo ha detto in diretta il presidente del M5s, Giuseppe Conte, all’indomani della seconda votazione sulla costituente del Movimento.