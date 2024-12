Un breve post e un’immagine iconica: Beppe Grillo commenta così poco prima di mezzanotte l’esito del voto online degli iscritti al Movimento 5 stelle. La seconda consultazione – voluta da lui stesso – che riconferma, con numeri perfino superiori, l’eliminazione del ruolo del garante. E Grillo lo fa citando la scena finale del film “The Truman show“. “Caso mai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buona sera e buona notte”, scrive il fondatore e ormai ex garante M5s postando un fotomontaggio che lo ritrae nei panni del protagonista del film (interpretato da Jim Carrey) quando esce di scena. È il momento in cui Truman, dopo aver scoperto che il mondo in cui vive è un’illusione e un copione predeterminato, è costretto a superare le sue paure e insicurezze per riuscire a scappare.

Come Truman nel film, questo è il saluto di Beppe Grillo al Movimento 5 stelle che lo ha tagliato fuori definitivamente. Tutto questo in attesa di conoscere le prossime mosse del fondatore: nel video che ha preceduto il voto – alla guida di un carro funebre – prevedendo la conferma della cancellazione della figura da lui ricoperta, Grillo invitava Conte e i suoi a “farsi il loro simbolo” e “andare avanti”, ma soprattutto evocava prospettive future di scissione: “Questo Movimento avrà un altro decorso, meraviglioso, che ci siate voi o no”.



Pochi minuti prima del post di Grillo, sempre sui social era arrivato il commento di Giuseppe Conte. Un post di esultanza del presidente del M5s, vero vincitore della costituente terminata con questa seconda consultazione. “Quorum ampiamente superato con una partecipazione addirittura più alta di due settimane fa”, scrive Conte postando l’immagine di un gremito corteo pentastellato. “Questa è l’onda dirompente di una comunità che non conosce limiti e ostacoli, in cui tutti contano davvero – aggiunge -. Ora si volta pagina. Il Movimento si rifonda sulle indicazioni arrivate con Nova dagli iscritti. Andiamo avanti con grande forza, con l’orgoglio di quel che abbiamo fatto, ma lo sguardo fisso nel futuro”. Leader del Movimento che annuncia anche un appuntamento alle 16 di oggi: una diretta social per dire “delle cose molto importanti”. Il primo passo ufficiale di quella che lo stesso Conte definisce la nuova pagina del Movimento 5 stelle.