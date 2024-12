“Vi parlo da attuale garante e custode degli attuali valori del Movimento 5 stelle“. Beppe Grillo ha esordito così, intervenendo direttamente da dentro un carro funebre, nel video registrato che ha rotto il silenzio dopo mesi di scontri a distanza con Giuseppe Conte e la maggior parte degli eletti M5s. “Siete diventati un partito di gente che non riconosco più”, la frase che ha pronunciato segnando un distacco completo con i suoi. “I valori del M5s sono scomparsi”. E’ uno degli ultimi atti di una guerra ormai totale tra il comico e il presidente 5 stelle: fra pochi giorni, dal 5 e all’8 dicembre, si ripeterà il voto con il quale gli iscritti hanno già chiesto di superare il ruolo del garante. Una scelta contestata dallo stesso Grillo che ha personalmente chiesto di ripetere la votazione. Chi si aspettava però, che nel videomessaggio il comico annunciasse azioni concrete, non è stato accontentato: per ora nessuna impugnazione dello statuto, solo l’attesa del voto e l’annuncio che non accetterà la trasformazione del M5s senza aprire un nuovo scontro.

Proprio sul simbolo si preannuncia la battaglia più complessa. E su questo Grillo si è limitato a dire: “Vedere questo simbolo che ha rappresentato sudore, cuore e coraggio per milioni di persone, vederlo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio. Ha ragione l’eletta in Sardegna che ha detto: ‘Me ne frego di Grillo, faccio un altro simbolo, andiamo avanti'”. Il riferimento è a uno degli ultimi interventi di Alessandra Todde che, nelle scorse settimane, ha attaccato direttamente il comico. “Bene, coraggio: fatevi un altro simbolo, andate avanti e fate le vostre cose“, ha replicato Grillo. “Il Movimento è stramorto, ma è compostabile. L’humus che c’è dentro non è morto”. Il Movimento 5 stelle “si è trasformato in un partitino progressista con questi giochetti che non faceva neanche la Democrazia cristiana vent’anni fa: io ti appoggio il candidato Pd alle regionali in Liguria e in Emilia e tu mi appoggi il ‘caggiafà’ con l’autobus in Campania. Questi giochetti che voi non appoggiate hanno trasformato questo partitino in niente”. E qui il riferimento, sempre senza nominarlo, è stato a Roberto Fico, ex presidente della Camera M5s che come prima cosa dopo l’elezione rivendicò di voler andare a Montecitorio con i mezzi pubblici. E che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe ambire alla corsa alle prossime Regionali in Campania.

Ma non solo. Grillo ha attaccato poi personalmente anche Conte, contestando la sua leadership e accusandolo di non aver mai preso in considerazione le sue proposte. I valori del M5s, ha continuato, “sono scomparsi in questi tre anni. Tutti i miei progetti che mandavo al Mago di Oz non sono mai stati accolti. Non si è fatto più trovare da me”. Il riferimento è proprio a Conte, attuale leader del Movimento, e al quale, per tutto il video si è rivolto con l’appellativo di “Mago di Oz”. E, ha continuato, “il modo di comportarsi di Oz è stata la carta vincente per disintegrare il Movimento nella sua identità”. Conte nelle ultime settimane ha più volte criticato l’atteggiamento di Grillo e le resistenze di fronte alle modifiche chieste dagli iscritti: “Su di me sono state dette delle cose”, ha detto. “Io ho solo chiesto da garante e, quindi, da custode, il gran custode di tutto, di avere un controllo sulle cose, non ho ancora ricevuto quasi risposta. Questo modo di comportarsi di Oz è stata la carta vincente per disintegrare il movimento nella sua identità. Il Movimento è sceso dal 25% a meno della metà, mi si accusa di essere il padre padrone. Oz mi ha accusato di essere il ‘sopraelevato’, io? Ma dal suo punto di vista di ‘sottopassaggio’ è chiaro che mi vede come un ‘sopraelevato’, perché lui ha una leggera psicosi, soffre di questa sindrome ripetitiva, compulsiva di proiezione a specchio”.

Uno dei nodi fondamentali è proprio la decisione degli iscritti, con il voto che ora verrà ripetuto, di superare la regola che vieta di andare oltre i due mandati. Una delle regole identitarie del Movimento: “I due mandati, io scompaio proprio in funzione dei due mandati”, ha detto Grillo che sulla revisione di quel pilastro non ha mai voluto sentire ragioni. “Questa votazione aveva 20 domande per coprire le tre, che sono quella di mandare via me, di fare due mandati, tre o quattro, e poi la situazione del presidente. Quindi, per coprire quelle tre domande ne sono state fatte venti, tipo cosa è la giustizia, cosa ne pensi della sanità. E poi hanno votato meno della metà degli iscritti, quindi io vi pongo un dubbio”. E ancora: “Io ho già perso, lo so, ma sono ottimista perché questo movimento aveva un’identità straordinaria”, ha detto. “L’identità dei due mandati, eravamo d’accordo con il Mago di Oz per fare una legge dello Stato, e in più io aggiungevo che bisognava fare il primo mandato nei comuni, perché è nei comuni che passa la strategia economica del futuro, perché la globalizzazione sarà decentrata sui comuni. I comuni finalmente conteranno e faranno la politica di serie A che è l’unica politica che conta”.

E proprio la chiusa del videomessaggio lascia aperte strade diverse. “Noi siamo quelli che aspettavamo di essere. Ci siamo. Ho un idea che vi svelerò dopo“, ha detto. “Ma non finisce qui. Voi andate a votare se avete voglia, sennò andate per funghi. Io non mi offendo, non vi conosco neanche più, quindi capisco la vostra decisione. Ma cercate di pensare che questo Movimento avrà un altro decorso e meraviglioso, che ci siate voi o no”.