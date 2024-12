L’attaccante giamaicano del West Ham Michail Antonio è stato coinvolto in un terribile incidente stradale. Il giocatore ha perso il controllo della sua Ferrari nella contea dell’Essex, a nord-est di Londra, ed è stato trasportato in ospedale in elicottero. A confermarlo lo stesso club inglese in un comunicato ufficiale: “I pensieri e le preghiere di tutti i membri del club sono rivolti a Michail, la sua famiglia e i suoi amici. Il club pubblicherà un aggiornamento a tempo debito”.

Più tardi è stato lo stesso club a parlare di “condizioni stabili” di Antonio, spiegando che è “cosciente e comunicante” e si trova sotto stretta sorveglianza presso un ospedale del centro di Londra. Classe 1990, Antonio è una bandiera degli Hammers, giocando con la loro maglia dal 2015. In 323 presenze con il West Ham ha realizzato 83 gol diventando il migliore marcatore nella storia della società in Premier League.