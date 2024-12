Il modo peggiore per terminare un 2024 che sul campo è stato tutt’altro che positivo. Stefanos Tsitsipas chiude un’annata certamente negativa postando sui social un video che ha scatenato una vera e propria bufera in cui si vede il tennista greco guidare la sua Aston Martin alla velocità di 276 km/h in una zona con limite di 100 km/h.