“Domenica alle 8 di sera è uscita la notizia che ha travolto un pò tutti i media mondiali, cioè che Stellantis ha cacciato il suo amministratore delegato. Stamattina è giovedì, è giovedì intorno alle 11 di mattina, Elly Schlein non ha pronunciato una parola. Mi frega molto, perché esce qualcosa che non gira nel rapporto tra la sinistra e la questione Stellantis e non è spiegabile la ragione per cui Schlein non riesce a parlare della più grave crisi di cui hanno parlato tutti i giornali, persino quelli della Gedi. E allora io credo che sia giusto dire le cose come stanno. Questa cosa accade perché ci sono due giornali, Stampa e Repubblica, che si chiamano che sono come era l’Unità una volta. Sono i giornali del Partito democratico”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda in un appello social alla segretaria del Pd Elly Schlein.