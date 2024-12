L’edizione 2024 di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, si terrà al Circo Massimo di Roma. Dall’8 al 15 dicembre, parlamentari e ministri del governo presieduto da Giorgia Meloni si confronteranno con ospiti nazionali ed internazionali. Nella scorsa edizione l’ospite di maggior prestigio fu Elon Musk. Quest’anno è il turno di Javier Milei, presidente dell’Argentina. Enrico Letta, Marco Rizzo, Giuseppe Conte e Carlo Calenda sono gli esponenti politici invitati come annunciato oggi nella conferenza stampa di presentazione al Circo Massimo. Non c’è la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. “C’era la comune consapevolezza condivisa che lei non aveva piacere ad esserci e noi quindi non avevamo piacere ad invitarla” spiega il responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli. A cui chiediamo se c’è stato, invece, il tentativo di invatare Donald Trump, neo presidente degli Stati Uniti d’America. “Non parliamo degli ospiti che non sono nel programma, non è cortese parlare di chi non c’è”. La conferenza stampa è stata anche la prima uscita pubblica del neo capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami, che al termine della presentazione, mentre gli altri esponenti di Fratelli d’Italia, si rendevano disponibili per le interviste con i giornalisti, lui ha salutati tutti ed è andato velocemente via.