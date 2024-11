Jihadisti siriani e i loro ribelli alleati hanno conquistato l’importante città di Saraqib nel nord del Paese. Lo annuncia l’Osservatorio siriano dei diritti umani, una ong che ha sede in Gran Bretagna ma che ha numerosi fonti nel Paese mediorientale. In precedenza i ribelli avevano preso il controllo di Aleppo, la metropoli nel nord della Siria, patrimonio mondiale Unesco, a lungo contesa nel contesto della guerra siriana. Per questa ragione l’Aeronautica militare russa ha effettuato raid su Aleppo per la prima volta dal 2016.