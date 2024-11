Botta e risposta tra Matteo Salvini e Carlo Calenda sulla prossima amministrazione americana a guida Trump, durante la presentazione dell’ultimo libro di Bruno Vespa, in corso a Roma. Alla domanda del leader di Azione su cosa pensi il vicepremier leghista su un paio di nomine tra cui quella di Kristi Noem a capo della sicurezza nazionale Usa che ha detto di aver ucciso il suo cane, Salvini ha risposto di non saperne di più perché “per salvaguardia mia e del mio fegato – ha spiegato – non leggo i giornali”. Allora Calenda l’ha incalzato alzando chiedendogli: “Com’è possibile allora che tu dica ‘Trump ha fatto nomine di livello'” e Salvini ha risposto: “Io stavo parlando di Musk e comunque se devo giudicare il mondo con quello che scrive Repubblica e Corriere, anche no”. Calenda ha quindi ribadito: “Come fai a sapere che sarà una fantastica amministrazione americana? Leggi i giornali che ti fa bene”.