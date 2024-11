“Di cosa si può fare discuteremo con questore, prefetto e con il ministro dell’Interno. Quello che è successo ci richiama alla nostra attenzione ma non ci fa deviare rispetto alla nostra rotta. Capisco che alla destra piaccia fomentare queste situazioni ma sono qui oggi per continuare a dire che Milano resterà una città accogliente“. Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione del Milano Welcome Center di via Sammartini 75, commentando i recenti disordini nel quartiere Corvetto dopo la morte di Ramy Elgaml. “Corvetto è un quartiere più difficile di altri. Mancano processi di aggregazione, non c’è dubbio. Il prefetto dice che non si estenderà ad altri quartieri, ma serve maggiore presenza. Su questo però ho la coscienza a posto perché il lavoro che stiamo facendo sulla polizia locale dimostra che a occhi attenti ci sono più vigili in strada”.