Un grave incendio è scoppiato in un sito dell’agenzia spaziale giapponese mentre stava testando un razzo Epsilon S a combustibile solido. In base al filmato dell’emittente nazionale Nhk, imponenti fiamme e fumi bianchi si sono sollevati intorno alle 8:30 (23:30 Gmt) dal Centro spaziale di Tanegashima. Non ci sono state segnalazioni di feriti nell’incidente nella remota regione di Kagoshima nel Giappone meridionale.