Studentesse e studenti pro Palestina dei collettivi di Ecologia politica e dei Collettivi autorganizzati Universitari hanno occupato nella mattinata di giovedì 21 novembre la sede del Dipartimento di studi umanistici dell’Università Federico II in Porta di Massa, a Napoli. Qui hanno allestito una riproduzione di un chek-point israeliano e affisso uno striscione che recitava “interrompiamo gli accordi con Israele”.

“Anche qui a Napoli, nel cortile di Porta di Massa, stiamo rispondendo all’appello della National students for justice in Palestine che ha chiesto due giorni di mobilitazione”, spiega Valentina, del movimento Ecologia Politica.