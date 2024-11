Domenica all’ora di pranzo si collegherà alla Costituente, confermando quella che i Cinque Stelle definiscono “un’evidente affinità su alcuni temi”. Sahra Wagenknecht, fondatrice e leader del partito tedesco Bsw (acronimo per la sigla Alleanza Sahra Wagenknecht), sarà l’ospite politica di nome dell’assemblea del Movimento, in programma al Palazzo dei Congressi a Roma il prossimo fine settimana.

Definita spesso come “rosso-bruna” soprattutto per le sue posizioni sull’immigrazione e contro la Nato – “ma lei non fa accordi con la destra” rimarcano i 5Stelle – la 55enne giornalista è stata un’esponente di punta della Linke, storico partito rosso della Germania, che sta di fatto svuotando con la sua lista. Nelle elezioni di pochi mesi fa in Sassonia e Turingia Bsw ha toccato la doppia cifra, confermando l’ascesa di un partito che secondo i politologi può raggrumare i populisti di sinistra come di destra. Con i 5Stelle ha ormai legami consolidati, rafforzati soprattutto dalla linea quasi sovrapponibile sull’Ucraina, tanto da aver provato negli scorsi mesi a formare un gruppo assieme agli eletti del Movimento. Un progetto poi naufragato per la mancanza di numeri nel Parlamento europeo, tanto da spingere i 5Stelle a confluire nel gruppo The Left.

Ma l’idea di creare un gruppo congiunto rimane in agenda, per il Movimento come per la politica tedesca. Al Fatto che lo scorso settembre le chiedeva “se intendesse riprendere il progetto”, Wagenknecht non ha affatto chiuso: “In tal senso sono fiduciosa che, in tempi brevi, potremo formare un gruppo nel Parlamento europeo anche assieme ad altri”. Nell’attesa, eccola alla Costituente, dove il tema del posizionamento politico del M5S sarà centrale.