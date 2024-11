Alla fine il famigerato Mondiale per club s’ha da fare. O meglio, in mezzo alle incognite emerge una prima certezza: giovedì 5 dicembre 2024 a Miami si terrà il sorteggio della nuova Coppa del Mondo per Club Fifa a 32 squadre, in programma negli Stati Uniti a giugno 2025. “L’estrazione, che si svolgerà in diretta in studio, prenderà il via alle 13:00 ora locale (19 italiane) e sarà trasmessa in tutto il mondo tramite il sito ufficiale della Fifa“, comunica la stessa federazione tramite un tweet pubblicato sul proprio account X. Nonostante la mancanza di acquirenti dei diritti televisivi, il problema dei contratti in scadenza dei giocatori e le proteste del sindacato dei calciatori, esasperati dall’elevatissimo numero di partite, questa nuova competizione promossa dal presidente della Fifa Gianni Infantino sembra riuscire a prendere corpo. Infantino aveva promesso ai club un montepremi da capogiro: senza i soldi, soprattutto le squadre europee farebbero volentieri a meno di questa nuova competizione. Ma per il momento la Fifa tira dritto.

