Un terremoto di magnitudo 4.0 è avvenuto nella zona di Montecilfone, in provincia di Campobasso, a circa 20 chilometri da Termoli. Ne dà notizia la Sala Sismica INGV-Roma. L’ipocentro è stato localizzato a circa 18 km di profondità. La scossa all’1.51 della notte. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose, la Protezione Civile sta verificando le segnalazioni giunte ai numeri per le emergenze.

“Stiamo facendo verifiche, ma non risultano danni“, le paole del sindaco di Larino e presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti. Che ha aggiunto: “Controlleremo scuole, edifici pubblici, anche l’ospedale. Come presidente della provincia attiverò l’ufficio tecnico per fare un sopralluogo al cosiddetto ‘Ponte dello sceriffo’ perché l’epicentro della scossa è proprio in quella zona”. Il primo cittadino ha sottolineato che al momento “non ci sono danni e che “la scossa si è sentita, ma è stata molto breve“.